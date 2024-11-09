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Общество

Жителей Пензенской области массово обучат навыкам первой помощи

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В Пензенской области организуют массовое обучения населения навыкам оказания первой помощи. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства региона.

Так, на предприятиях и организациях назначат сотрудников, ответственных за направление. Работники пройдут обучение по программе «Инструктор по оказанию первой помощи».

Среди населения, в коллективах должна проводиться разъяснительная работа касательно необходимости овладения такими навыками. Муниципалитетам рекомендуется выделить и оснастить оборудованием площадки для обучения.

Согласно документу, всего в регионе должно быть создано 60 таких площадок. До 1 декабря намечено подготовить не менее 150 инструкторов.

По планам, до 1 июня 2025 года в области новые знания освоят как минимум 335 520 человек.

Ранее стало известно, что к проекту «Готов к санитарной обороне» (ГСО) планируют привлечь 150 тысяч жителей Пензы. Занятия проводятся по субботам с 9:00 до 13:00 на 2 площадках - в конференц-зале областной больницы имени Н. Н. Бурденко (ул. Лермонтова, 28) и в штабе общественной поддержки политической партии (2-й проезд Свердлова, 27). Предварительно следует записаться по телефону 122 (добавочный 7).

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