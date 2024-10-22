В Пензе всех желающих обучат оказанию первой помощи

22.10.2024 | 18:11

С 26 октября жителей Пензы будут организованно обучать навыкам оказания первой помощи пострадавшим.

Занятия для всех желающих станут проводить на 2 площадках: в конференц-зале областной больницы имени Н. Н. Бурденко (ул. Лермонтова, 28) и в штабе общественной поддержки политической партии (2-й проезд Свердлова, 27).

В роли наставников выступят квалифицированные инструкторы областной больницы, волонтеры-медики и сотрудники службы здравоохранения РФ «Медицина катастроф».

Занятия будут проходить по субботам с 9:00 до 13:00.

«Необходима предварительная запись по телефону 122, добавочный 7», - сообщили в городской администрации.