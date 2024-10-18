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Общество

Пензенцев будут массово обучать санитарной обороне

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Около 150 тысяч жителей Пензы планируют привлечь к проекту «Готов к санитарной обороне» (ГСО). Механизм его реализации в четверг, 17 октября, обсудили в городской администрации.

Собрались представители мэрии, минздрава, областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Проект для города новый, поэтому необходимо четко определить структуру взаимодействия между всеми ведомствами», - подчеркнул первый заместитель главы администрации Олег Денисов.

Прежде всего решено определить перечень площадок, где проводилось бы обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим.

Граждане, прошедшие такие курсы, станут инструкторами и будут проводить тематические занятия для широкого круга лиц, сообщили в мэрии.

Идея не нова - система массовой санитарной подготовки населения существовала и в СССР. Комплекс ГСО подразумевал знания и навыки по оказанию первой медицинской помощи, само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, по уходу за больными на дому, соблюдению правил гигиены, а также по предупреждению заразных заболеваний и санитарно-химической защите.

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