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Общество

В Пензе затянулся срок перекрытия участка улицы Пушкина

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В Пензе затянулся срок ремонта сетей водоснабжения, из-за которого уже несколько недель перекрыт участок улицы Пушкина.

В Пензе затянулся срок перекрытия участка улицы Пушкина

Вблизи дома № 3, у пересечения с Плеханова, потребовалась перекладка наружных труб. Изначально планировалось выполнить работы в период с 22 по 26 октября включительно, ради этого пришлось изменить схемы движения городского транспорта.

В Пензе затянулся срок перекрытия участка улицы Пушкина

Однако недобросовестный подрядчик нарушил сроки сдачи объекта. За затягивание его привлекут к ответственности, ему грозит штраф.

В Пензе затянулся срок перекрытия участка улицы Пушкина

«До сих пор не закончили. Надо срочно завершать работы на сетях и восстанавливать дорожное покрытие», - отметил председатель гордумы Денис Соболев, побывавший на объекте 5-го числа.

Представитель подрядной организации заверил, что в течение суток все будет доделано, сообщили в гордуме.

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Источник — фото Пензенской гордумы
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