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Общество

Из-за перекрытия участка ул. Пушкина изменятся схемы маршруток

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В Пензе из-за перекрытия участка улицы Пушкина в районе ее пересечения с Плеханова изменятся схемы движения общественного транспорта.

Из-за перекрытия участка ул. Пушкина изменятся схемы маршруток

Со вторника, 22 октября, до 26-го числа включительно (до окончания работ) машины будут ходить так:

- троллейбусы № 1 - c улицы Пушкина по Плеханова, Октябрьской, Володарского, Суворова, Карпинского и далее как обычно;

- маршрутки № 33 и 39 - с улицы Володарского по Бакунина, Плеханова, Пушкина и затем по привычной схеме;

- микроавтобусы № 63 - с улицы Бакунина по Плеханова, Пушкина и далее как обычно;

- маршрутки № 1т - с улицы Володарского по Бакунина, Плеханова, Пушкина и затем по-старому.

Перекрытие участка потребовалось для прокладки наружной сети водоснабжения на улице Пушкина, 3, уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

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Источник — фото № 2 - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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