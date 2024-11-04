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Общество

Охранников в школах запланировали вооружить

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Охранники в школах и детсадах будут обязаны иметь бронежилеты, шлемы и оружие. Соответствующие поправки в ГОСТ для учебных заведений утвердил Росстат.

О мере сообщили «Известия». Она коснется школ и дошкольных учреждений, которые нанимают для охраны сотрудников ЧОПов с помощью системы госзакупок.

Помимо оружия и бронежилетов, у охранников будут дубинки и наручники. Кроме того, ЧОПовцы должны иметь документы о дополнительной физической подготовке и пройти тренировки по действиям при нападении или возникновении в образовательном учреждении ЧС.

«Практика последних лет показала, что школы достаточно часто становятся объектами повышенной опасности. Стандарт вступает в силу с 1 января 2025 года», - пишет издание.

В Пензенской области в некоторых образовательных учреждениях за порядком следят ЧОПовцы. Их регулярно проверяют росгвардейцы. Правоохранители выясняют, есть ли у охранников нужные документы, личные карточки, должностные инструкции, соблюдаются ли требования к осуществлению частной охранной деятельности.

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