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Общество

В муниципальных банях Пензы повысился тариф

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В Пензе повысили стоимость услуг в муниципальных банях. Соответствующее постановление 31 октября подписал врио главы Пензы Олег Денисов.

Если раньше 1 помывка в душевой кабине (40 минут) или в общем отделении (1 час 30 минут) обходилась в 330 рублей, то теперь - в 420.

Цены на прочие услуги (постирочные, парикмахерские) пока не изменилась.

Тарифы обсуждались на октябрьской сессии Пензенской городской думы, когда речь зашла о предупреждении банкротства МУП «Пензенские бани».

Депутат Александр Смирнов напомнил, что стоимость услуг была утверждена в 2020 году, и выразил мнение, что пришло время их пересмотреть. «Если мы хотим, чтобы наши предприятия не уходили в банкротство», - пояснил он, уточнив, что имеет в виду не помывку, а прочие услуги, предоставляемые предприятием.

Председатель гордумы Денис Соболев тогда сообщил, что решение о повышении тарифов уже принято.

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