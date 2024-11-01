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Общество

С 2 ноября в регионе вводится режим повышенной готовности

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В субботы, 2 ноября, в Пензенской области введут режим повышенной готовности. Он будет действовать до 4-го числа. Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора Николай Симонов.

«Основанием считать обеспечение безопасности населения при проведении Дня народного единства, а также в целях повышения готовности органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные ЧС и пожары», - говорится в документе.

Руководителям исполнительных органов власти поручено организовать в период выходных и праздничных дней дежурство ответственных должностных лиц для оперативной оценки обстановки и принятия управленческих решений.

Состав и оснащенность сил и средств будут усилены.

Ранее сообщалось, что с 30 октября и до особого распоряжения в Пензенской области введен режим ЧС. Причина - значительный материальный ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям и экономике засухой (атмосферной и почвенной), в результате которой погибли посевы на площади более 100 гектаров.

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