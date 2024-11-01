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Общество

Поймали водителя, безнаказанно нарушавшего ПДД несколько месяцев

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В Пензенской области привлекли к ответственности 120 водителей, управлявших машинами с прекращенной регистрацией. Мероприятия по выявлению таких автовладельцев в регионе проводят регулярно.

Так, во время последнего рейда сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, которую сняли с учета еще в 2023 году. Новый собственник не стал оформлять транспорт на себя.

Поймали водителя, безнаказанно нарушавшего ПДД несколько месяцев

«Он продолжал передвигаться на нем по дорогам региона, при этом многократно допуская нарушение правил дорожного движения», - сообщил начальник центра автоматизированной фиксации правонарушений областной Госавтоинспекции Андрей Семин.

Поймали водителя, безнаказанно нарушавшего ПДД несколько месяцев

Мужчина не раз попадал на камеры фото- и видеофиксации, только за два месяца он 38 раз нарушил правила дорожного движения. Но, из-за того что машина была снята с учета, выяснить личность водителя не могли, как и привлечь собственника к ответственности.

Поймали водителя, безнаказанно нарушавшего ПДД несколько месяцев

«После остановки автомобиля сотрудниками дорожно-патрульной службы данные водителя были установлены, владелец привлечен к административной ответственности, с автомобиля изъяты государственные регистрационные знаки», - добавил Андрей Семин.

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Источник — фото областной ГАИ
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