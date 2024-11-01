Поймали водителя, безнаказанно нарушавшего ПДД несколько месяцев

01.11.2024 | 13:06

В Пензенской области привлекли к ответственности 120 водителей, управлявших машинами с прекращенной регистрацией. Мероприятия по выявлению таких автовладельцев в регионе проводят регулярно.

Так, во время последнего рейда сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, которую сняли с учета еще в 2023 году. Новый собственник не стал оформлять транспорт на себя.

«Он продолжал передвигаться на нем по дорогам региона, при этом многократно допуская нарушение правил дорожного движения», - сообщил начальник центра автоматизированной фиксации правонарушений областной Госавтоинспекции Андрей Семин.

Мужчина не раз попадал на камеры фото- и видеофиксации, только за два месяца он 38 раз нарушил правила дорожного движения. Но, из-за того что машина была снята с учета, выяснить личность водителя не могли, как и привлечь собственника к ответственности.

«После остановки автомобиля сотрудниками дорожно-патрульной службы данные водителя были установлены, владелец привлечен к административной ответственности, с автомобиля изъяты государственные регистрационные знаки», - добавил Андрей Семин.