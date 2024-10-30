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Общество

В Комсомольском парке Пензы открыли «умную» площадку

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В среду, 30 октября, в Комсомольском парке Пензы открыли «умную» площадку.

Она состоит из трех интерактивных зон, посвященных познанию космоса, музыки и погоды.

«Также при участии социальных партнеров здесь приведено в порядок поле для мини-футбола с искусственным газоном», - сообщили в городской администрации.

В Комсомольском парке Пензы открыли «умную» площадку

Первыми посетителями площадки стали учащиеся православной гимназии и жители микрорайона. Также ее осмотрели чиновники.

В Комсомольском парке Пензы открыли «умную» площадку

В августе в Комсомольском парке открылась новая баскетбольная площадка.

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Источник — фото администрации Пензы
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