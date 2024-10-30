30.10.2024 | 20:58

В среду, 30 октября, в Комсомольском парке Пензы открыли «умную» площадку.

Она состоит из трех интерактивных зон, посвященных познанию космоса, музыки и погоды.

«Также при участии социальных партнеров здесь приведено в порядок поле для мини-футбола с искусственным газоном», - сообщили в городской администрации.

Первыми посетителями площадки стали учащиеся православной гимназии и жители микрорайона. Также ее осмотрели чиновники.

В августе в Комсомольском парке открылась новая баскетбольная площадка.