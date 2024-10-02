Жители Пензенской области собрали 2 тонны желудей для минлесхоза

02.10.2024 | 19:34

Неравнодушные жители Пензенской области собрали 2 тонны желудей дуба черешчатого, откликнувшись на просьбу регионального минлесхоза. Семена нужны для реализации важных экологических инициатив.

«Лидером среди районов стал Никольский, где арендаторы собрали более 800 кг желудей. Мы гордимся вашей активностью и стремлением поддерживать лесное хозяйство!» - отметили в минлесхозе.

Желуди продолжают принимать на безвозмездной основе по адресу: Пенза, Лодочный проезд, 10, кабинет 3 (отдел воспроизводства, лесоразведения и защиты леса).

Ранее тем, кто тоже хочет участвовать в сборе семян, дали совет, где их искать. Подойдут дубовые насаждения, парки, скверы, опушки.

Семена подбираются с земли, куда они падают после первых заморозков в сентябре-октябре. При этом важно обращать внимание на качество желудей: они должны иметь темно-коричневую, блестящую, глянцевую с желтыми прожилками или полностью коричневую окраску, быть твердыми и полными, без трещин, отверстий или следов повреждения.