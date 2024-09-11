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Общество

Пензенцев просят помочь в сборе желудей

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области просит жителей региона на безвозмездной основе помочь в сборе желудей дуба черешчатого.

Для сбора подойдут дубовые насаждения, парки, скверы, опушки. Семена подбираются с земли, куда они падают после первых заморозков в сентябре-октябре. При этом важно обращать внимание на качество желудей: они должны иметь темно-коричневую, блестящую, глянцевую с желтыми прожилками или полностью коричневую окраску, быть твердыми и полными, без трещин, отверстий или следов повреждения.

Сбор производится до первых морозов. Принести урожай желудей можно по адресу: Пенза, Лодочный проезд, 10, кабинет 3 (отдел воспроизводства, лесоразведения и защиты леса).

«Ваш вклад поможет нам в реализации важных экологических инициатив», - рассказали жителям региона в минлесхозе.

Ранее пензенский зоопарк обратился к дачникам и огородникам с просьбой пожертвовать для кормления животных излишки урожая.

Привезти по адресу г. Пенза, ул. Красная, 10, можно не только фрукты, овощи и ягоды, но даже банки с готовым вареньем, а еще плоды рябины и желуди.

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Источник — фото областного минлесхоза
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