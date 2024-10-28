Погода на неделю: регион останется под влиянием атмосферных фронтов

28.10.2024 | 16:05

В последние октябрьские дни погода в Пензенской области продолжит зависеть от атмосферных фронтов североатлантических вихрей.

Прогноз на рабочую неделю подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На улице в основном пасмурно, относительно тепло, будут идти осадки смешанного характера и усиливаться ветер», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Она подчеркнула, что из-за температурных колебаний (днем от +1 до +8 градусов, ночью от -2 до +4) и дождя со снегом осложнится обстановка на дорогах, поэтому водителям следует быть особенно внимательными и осторожными.

Атмосферный фронт пришел в регион с вечера воскресенья, 27 октября, до этого господствовал антициклон, порадовавший пензенцев сухой и достаточно теплой погодой.