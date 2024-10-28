Сетевое издание|18+|Понедельник|28 окт 2024|16:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Погода на неделю: регион останется под влиянием атмосферных фронтов

Печать
Telegram

В последние октябрьские дни погода в Пензенской области продолжит зависеть от атмосферных фронтов североатлантических вихрей.

Прогноз на рабочую неделю подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На улице в основном пасмурно, относительно тепло, будут идти осадки смешанного характера и усиливаться ветер», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Она подчеркнула, что из-за температурных колебаний (днем от +1 до +8 градусов, ночью от -2 до +4) и дождя со снегом осложнится обстановка на дорогах, поэтому водителям следует быть особенно внимательными и осторожными.

Атмосферный фронт пришел в регион с вечера воскресенья, 27 октября, до этого господствовал антициклон, порадовавший пензенцев сухой и достаточно теплой погодой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте