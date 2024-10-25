Синоптики: Выходные порадуют жителей Пензенской области

25.10.2024 | 14:09

Предстоящие выходные порадуют жителей Пензенской области. Об этом заявили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Причина - антициклон, который принесет в регион солнечную и сухую погоду. Температурный режим будет изменяться от слабоотрицательных значений ночью до положительных в дневные часы», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Однако вечером воскресенья на смену антициклону придет очередной атмосферный фронт и погода изменится.

«В отдельных районах ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. При этом температура воздуха в течение суток будет положительной», - отметила Светлана Иванкова.

В рабочие дни погода также была неустойчивой: если в начале недели регион находился во власти антициклона, то со среды стало сказываться влияние атлантических вихрей.