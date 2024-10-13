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Общество

Пензячка раскритиковала выбор места для туристского центра

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Пензячка Наталья Н. считает, что место для туристско-информационного центра выбрано неправильно. Павильон следовало бы установить у железнодорожного вокзала.

««Туристы в основном прибывают с Пензы-I. Многие идут с чемоданами прямо по Московской. [Меня] как жителя как раз этого района не раз останавливали гости города и спрашивали, где узнать про обзорные экскурсии и т. д. Где бы [мы] сами ни бывали в качестве туристов, тоже начинали с вокзалов. Хотя бы стойку с листовками или баннер с телефонами, куда обратиться можно, установили», - высказала мнение женщина в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

Горожанку поддержала другая пользовательница.

«Действительно, можно также около вокзала и аэропорта сделать павильоны с туристическо-информационными центрами», - предложила она.

На обращение ответил представитель ЦУР Пензенской области.

«По информации Министерства культуры и туризма Пензенской области, выбор места расположения туристско-информационного центра обусловлен тем, что традиционно пешеходные экскурсии по городу Пензе начинаются от памятника «Первопоселенец». Кроме того, на территории аэропорта города Пензы установлена стойка туристско-информационного центра, где можно ознакомиться с предложениями объектов туриндустрии», - написал он.

Наталью ответ не устроил.

«Экскурсии начинаются там, но туристы этого не знают, они прибыли в город, вышли с вокзала и не в курсе, что им нужно добраться до информационного центра. А тем более если есть вещи, чемоданы», - возразила она.

Мнение женщины пообещали учесть в дальнейшей работе.

Павильон туристско-информационного центра появился в сквере Лермонтова 3 октября. Планируется, что в нем туристы и горожане смогут получать информацию о местных достопримечательностях и существующих экскурсиях, знакомиться с календарем культурных событий.

Внутри будут кофейный столик, два кресла, шкаф для одежды, офисный стол, компьютер, принтер, телевизор, холодильник, микроволновка, кулер и кондиционер. Рядом с павильоном установят туалетный модуль.

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