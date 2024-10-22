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Общество

23 октября в Пензенской области будет ветрено и дождливо

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23 октября жителей Пензенской области ждет облачная с прояснениями погода, в большинстве районов возможен небольшой дождь. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду будет сухо, уличные термометры покажут +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +7...+12, ожидаются осадки.

На протяжении суток станет дуть умеренный западный ветер, его порывы достигнут 8-13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что со среды регион окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантических вихрей. «Поэтому жителей края ждет облачная и ветреная погода с осадками различной интенсивности и понижением температурного режима», - отмечала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Предки 23 октября наблюдали за луной: считалось, что в этот день рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если на север - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на юг - зимы ждать еще не стоит, грязь и слякоть продержатся до 4 ноября.

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