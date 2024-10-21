Прогноз на неделю: погода в Пензенской области будет меняться

21.10.2024 | 12:12

На начавшейся неделе погода в Пензенской области будет меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Во вторник регион еще останется во власти антициклона: без осадков и тепло», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

А вот начиная со среды и до конца рабочей недели будет сказываться влияние атмосферных фронтов атлантических вихрей.

«Поэтому жителей края вновь ждет облачная и ветреная погода с осадками различной интенсивности и понижением температурного режима», - добавила Светлана Иванкова.

Если в начале недели максимальные дневные температуры +10...+12 градусов, то к концу - всего +5...+6.