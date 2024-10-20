В Пензе начали готовиться к празднованию Дня Победы

20.10.2024 | 09:56

В Пензе начали подготовку к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Первое заседание оргкомитета по подготовке к 9 Мая состоялось в пятницу, 18 октября.

«Достойная организация этого события предполагает высокий уровень ответственности. Это не только культурные, спортивные, общественные мероприятия, но и, безусловно, персональное поздравление ветеранов, праздничное украшение города, благоустройство памятных мест, воинских захоронений. Также мы понимаем, что годовщине Победы будет посвящен весь будущий год», - заявил заместитель главы администрации города Сергей Волков.

Управлению культуры Пензы поручили заняться формированием концепции празднования, а также составлением общего плана мероприятий. От управления градостроительства и архитектуры ждут предложений по оформлению улиц. Специалисты управления ЖКХ должны проверить праздничную иллюминацию и определить, какие памятники и территории рядом с ними, места захоронений нужно привести в порядок.

Заседания оргкомитета будут проходить еженедельно, сообщили в администрации города.

В 2025 году пензенцев ждут выходные с 8 по 11 мая. В 2024-м в День Победы в областном центре организовали традиционные парад, концерты, акции «Голубь мира», «Дети рисуют Победу». Отменили шествие «Бессмертного полка», а также салют.