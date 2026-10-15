Названы штаммы гриппа, угрожающие пензенцам в этом сезоне

В этом эпидсезоне будут распространены 3 штамма гриппа, сообщила первый замминистра здравоохранения Марина Воробьева на брифинге в региональном правительстве в четверг, 15 октября.

Окажутся актуальными штаммы группы А: Н1N1 (свиной), Н3N2 (гонконгский), - а также группы В (линия Victoria).

По словам Марины Воробьевой, наиболее агрессивный - гонконгский: он быстрее развивается в организме, дает стойкую температуру до 40 градусов и выше.

Первый замминистра призвала жителей региона не злоупотреблять жаропонижающими средствами, не использовать их для профилактики и не принимать аспирин при гриппе.

Она напомнила: в прошлом сезоне из-за неправильного лечения в больницу нередко поступали дети с желудочно-кишечным кровотечением.

Марина Воробьева подчеркнула, что любые лекарства следует пить только по рекомендации врача.