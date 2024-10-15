В Пензенской области запущена горячая линия по отоплению

15.10.2024 | 20:17

В Пензенской области запустили горячую линию по вопросам об отоплении. Об этом во вторник, 15 октября, сообщило региональное министерство ЖКХ.

Информацию, связанную с подключением ресурса в многоквартирных домах, можно получить по телефону (8412) 22-23-70 в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00).

«В Пензе в случае аварии на теплосетях необходимо звонить в городскую аварийную службу по номеру 05 либо по телефонам: 63-10-00, 63-10-05», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пензенцы массово жалуются на отсутствие отопления. Где-то нет не только тепла, но и горячей воды. Некоторые горожане заявили, что батареи сначала потеплели, а затем резко похолодели - видимо, из-за аварий на сетях.

Отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября. По данным мэрии на 19:00 15-го числа, отапливается 2 845 (93%) многоквартирных домов.

«Также по вопросам горячего водоснабжения и отопления жителей могут проконсультировать специалисты справочной службы ПАО «Т Плюс» по телефону 45-85-69, АО «Пензтеплоснабжение» - 23-31-42, АО «Энергоснабжающее предприятие» - 69-73-03», - добавили в администрации.