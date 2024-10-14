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Глас народа

Пензенцы массово жалуются на отсутствие отопления

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Жители Пензы жалуются на отсутствие отопления в их домах. Где-то нет не только тепла, но и горячей воды.

О проблемах горожане рассказали в чате телеграм-канала PenzaInform, отреагировав на пост о том, что в областном центре к отоплению подключили 70% жилого фонда. Эти данные вызвали у участников обсуждения недоверие.

По словам пензенцев, по-прежнему холодно в домах в центре города, на улицах Бакунина, Кирова, Кулакова, Пушкина. Отопления нет у горожан, живущих на Красной, Суворова, Рахманинова, Чаадаева, Ульяновской, Коммунистической, проспектах Строителей и Победы.

Остались холодными батареи в домах на Южной Поляне, в Заводском районе, микрорайоне КПД.

Некоторые горожане написали, что отопление запускали, но тут же отключили. Видимо, произошла авария на сетях.

«На Ладожской было отопление, но отключили», «Проспект Строителей. Парит трасса и большая утечка. Готовы к отоплению как никогда», «У ЦНТИ на повороте к бане хлыщет кипяток. Город отлично подготовился к отопительному сезону», «Краснова, 36, без отопления. В пятницу начали давать, минут через 40 передумали уже. Наверное, где-то что-то сразу пошло не так», «На ул. Леонова копают, трактор кипяток на проезжую часть откачивает», - рассказали пензенцы.

Часть пользователей сообщила, что местами до сих пор продолжается ремонт теплотрассы.

«Свердлова, 79а, тоже без отопления, две недели как ищут клад около дома», «Мкр. КПД без отопления, и дадут его якобы только к 19 октября. У них теплотрасса не готова, видите ли. Такое длинное бабье лето было, и все равно холод пришел неожиданно для ЖКХ», «Проспект Строителей, район магазина «Весна». Горячей воды нет уже неделю, про горячие батареи даже не мечтаем», - пожаловались пензенцы.

По данным городской администрации на 19:00 воскресенья, 13 октября, в Пензе к отоплению подключили 80% жилого фонда. Это 2 431 многоквартирный дом.

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