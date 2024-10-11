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Общество

В детской больнице открыли дневной стационар для реабилитации

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В областной детской больнице открыли дневной стационар для реабилитации после тяжелых заболеваний и травм, сообщили в региональном минздраве.

В детской больнице открыли дневной стационар для реабилитации

«Отделение реабилитации было создано для приема амбулаторных пациентов в виде дневного стационара по профилю «травматология и ортопедия, неврология и прочие нозологии». Это открывает новые возможности для лечения пациентов. Раньше данные процедуры проводились только в стационарных условиях, сейчас мы можем проводить лечение в дневное время, что гораздо удобнее для самих пациентов», - рассказал травматолог-ортопед Максим Иванов.

В стационаре - 5 мест. Пациенты направляются туда врачами для прохождения индивидуального плана реабилитации.

В детской больнице открыли дневной стационар для реабилитации

По словам главного врача больницы Максима Баженова, многим людям реабилитация позволяет сохранить качество жизни после тяжелых болезней.

«Дневной стационар повысит доступность получения реабилитационной помощи, а также качество обслуживания пациентов», - отметил он.

Ранее в отделении реанимации и анестезиологии областной детской больницы установили новый высокотехнологичный аппарат для проведения экстракорпоральной детоксикации (очищения крови) стоимостью более 6 млн рублей.

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Источник — фото областного минздрава
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