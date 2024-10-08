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Общество

Губернатор назвал важнейшей задачей оснащение больниц новой аппаратурой

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В отделении реанимации и анестезиологии областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова установили новый высокотехнологичный аппарат для проведения экстракорпоральной детоксикации (очищения крови).

Он стоит более 6 млн рублей. Деньги выделили из регионального бюджета по программе «Развитие здравоохранения Пензенской области». Всего по ней в 2024 году закупается 40 единиц оборудования.

Губернатор назвал важнейшей задачей оснащение больниц новой аппаратурой

Аппарат для проведения экстракорпоральной детоксикации применятся при сепсисе, остром повреждении почек и дает маленьким пациентам больше шансов на выздоровление и возвращение к полноценной жизни.

В больницы также закупается медицинское оборудование благодаря нацпроекту «Здравоохранение», уточнили в областном правительстве. Так, для Сердобской ЦРБ имени А. И. Настина приобрели магнитно-резонансный томограф стоимостью более 115 млн рублей.

Благодаря магнитно-резонансной томографии врачи могут выявлять различные заболевания на ранних стадиях, пояснили в минздраве.

Оборудование готовят к работе: собирают комплектующие, настраивают программное обеспечение, обучают специалистов. Для его размещения в больнице поставили модульную конструкцию.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя оснащение больниц современными медицинскими аппаратами, отметил, что они не просто являются инструментами для работы врачей, а часто играют решающую роль в сохранении жизни и здоровья человека.

Губернатор назвал важнейшей задачей оснащение больниц новой аппаратурой

«Поэтому оснащение пензенских медучреждений современной аппаратурой - одна из наших важнейших задач», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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