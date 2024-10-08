Губернатор назвал важнейшей задачей оснащение больниц новой аппаратурой

В отделении реанимации и анестезиологии областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова установили новый высокотехнологичный аппарат для проведения экстракорпоральной детоксикации (очищения крови).
Он стоит более 6 млн рублей. Деньги выделили из регионального бюджета по программе «Развитие здравоохранения Пензенской области». Всего по ней в 2024 году закупается 40 единиц оборудования.
Аппарат для проведения экстракорпоральной детоксикации применятся при сепсисе, остром повреждении почек и дает маленьким пациентам больше шансов на выздоровление и возвращение к полноценной жизни.
В больницы также закупается медицинское оборудование благодаря нацпроекту «Здравоохранение», уточнили в областном правительстве. Так, для Сердобской ЦРБ имени А. И. Настина приобрели магнитно-резонансный томограф стоимостью более 115 млн рублей.
Благодаря магнитно-резонансной томографии врачи могут выявлять различные заболевания на ранних стадиях, пояснили в минздраве.
Оборудование готовят к работе: собирают комплектующие, настраивают программное обеспечение, обучают специалистов. Для его размещения в больнице поставили модульную конструкцию.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя оснащение больниц современными медицинскими аппаратами, отметил, что они не просто являются инструментами для работы врачей, а часто играют решающую роль в сохранении жизни и здоровья человека.
«Поэтому оснащение пензенских медучреждений современной аппаратурой - одна из наших важнейших задач», - подчеркнул Олег Мельниченко.
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