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Общество

На улице Карпинского может появиться еще один светофор

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Пензенцы задали вопросы начальнику управления Госавтоинспекции Денису Канайкину. На улице Пушкина он провел выездной прием граждан.

На улице Карпинского может появиться еще один светофор

«Сегодня была организована встреча с водителями, которые могли напрямую обратиться к руководству ГАИ нашего региона. Такой возможностью воспользовались несколько совершенно неангажированных представителей водительского сообщества», - рассказал член общественного совета при областном УМВД России Всеволод Константинов.

Один из вопросов касался появления светофора рядом с остановкой «Улица Громова». По словам обратившейся горожанки, в районе живет много людей, в том числе пожилых, которым трудно дойти до регулируемого перехода, расположенного выше. Также на участке нужны камеры.

На улице Карпинского может появиться еще один светофор

«Мы проанализируем ситуацию, направим письмо как минимум в администрацию Пензы и посмотрим по установке камер видеофиксации», - пообещал Денис Канайкин.

У тех, кто не смог задать вопрос напрямую начальнику, всегда есть право обратиться в отделение Госавтоинспекции.

На улице Карпинского может появиться еще один светофор

«Все обращения рассматриваются в соответствии с законодательством. По каждому проводятся тщательные проверки», - отметил начальник управления.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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