На улице Карпинского может появиться еще один светофор

11.10.2024 | 10:00

Пензенцы задали вопросы начальнику управления Госавтоинспекции Денису Канайкину. На улице Пушкина он провел выездной прием граждан.

«Сегодня была организована встреча с водителями, которые могли напрямую обратиться к руководству ГАИ нашего региона. Такой возможностью воспользовались несколько совершенно неангажированных представителей водительского сообщества», - рассказал член общественного совета при областном УМВД России Всеволод Константинов.

Один из вопросов касался появления светофора рядом с остановкой «Улица Громова». По словам обратившейся горожанки, в районе живет много людей, в том числе пожилых, которым трудно дойти до регулируемого перехода, расположенного выше. Также на участке нужны камеры.

«Мы проанализируем ситуацию, направим письмо как минимум в администрацию Пензы и посмотрим по установке камер видеофиксации», - пообещал Денис Канайкин.

У тех, кто не смог задать вопрос напрямую начальнику, всегда есть право обратиться в отделение Госавтоинспекции.

«Все обращения рассматриваются в соответствии с законодательством. По каждому проводятся тщательные проверки», - отметил начальник управления.