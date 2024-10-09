Сетевое издание|18+|Среда|9 окт 2024|19:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе закроют для движения улицу Пушкина

Печать
Telegram

В Пензе запланировали восстановить асфальтовое покрытие на улице Пушкина. В связи с этим движение транспорта будет запрещено.

Об этом сообщили в управлении ЖКХ города. В четверг, 10 октября, с 10:00 до 14:00 проезд будет закрыт на участке от поворота на улицу Плеханова до пересечения с улицей Володарского (по направлению в центр).

Водителям следует принять информацию во внимание и заранее составить маршрут объезда.

Вечером 4 октября на пересечении улиц Пушкина и Володарского прорвало теплосеть. Проезжую часть залило кипятком и заволокло паром.

Из-за аварии горячую воду отключили в 48 домах. Причиной стал дефект трубы. Ее часть быстро заменили, утром 5 октября ресурс вернули большинству потребителей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте