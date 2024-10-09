В Пензе закроют для движения улицу Пушкина

09.10.2024 | 17:36

В Пензе запланировали восстановить асфальтовое покрытие на улице Пушкина. В связи с этим движение транспорта будет запрещено.

Об этом сообщили в управлении ЖКХ города. В четверг, 10 октября, с 10:00 до 14:00 проезд будет закрыт на участке от поворота на улицу Плеханова до пересечения с улицей Володарского (по направлению в центр).

Водителям следует принять информацию во внимание и заранее составить маршрут объезда.

Вечером 4 октября на пересечении улиц Пушкина и Володарского прорвало теплосеть. Проезжую часть залило кипятком и заволокло паром.

Из-за аварии горячую воду отключили в 48 домах. Причиной стал дефект трубы. Ее часть быстро заменили, утром 5 октября ресурс вернули большинству потребителей.