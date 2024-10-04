В Пензе на улице Володарского забил мощный гейзер

Вечером в пятницу, 4 октября, в районе 20 часов на улице Володарского в Пензе забил гейзер. Порыв на теплосетях случился рядом со сквером Пушкина.
Очевидцы прислали в редакцию PenzaInform.ru множество кадров с места происшествия.
Мощная струя воды поднялась в высоту на несколько метров, проезжую часть залило кипятком и заволокло паром.
Участок дороги перекрыли сотрудники Госавтоинспекции.
9 сентября поток кипятка хлынул из теплотрассы на улице Калинина.
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