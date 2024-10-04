В Пензе на улице Володарского забил мощный гейзер

04.10.2024 | 20:49

Вечером в пятницу, 4 октября, в районе 20 часов на улице Володарского в Пензе забил гейзер. Порыв на теплосетях случился рядом со сквером Пушкина.

Очевидцы прислали в редакцию PenzaInform.ru множество кадров с места происшествия.

Мощная струя воды поднялась в высоту на несколько метров, проезжую часть залило кипятком и заволокло паром.

Участок дороги перекрыли сотрудники Госавтоинспекции.

9 сентября поток кипятка хлынул из теплотрассы на улице Калинина.