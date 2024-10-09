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Общество

Пензенцам предложили опустошить копилки ради «Монетной недели»

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В Пензенской области с 7 по 20 октября проводится акция «Монетная неделя». Жители региона могут обменять скопившуюся дома мелочь на купюры.

Ограничений по количеству сдаваемых в банк монет нет. К обмену примут любые, находящиеся сейчас в обращении в стране: окисленные, погнутые, поцарапанные, с просверленными отверстиями.

Как объяснили в пензенском отделением Волго-Вятского ГУ Банка России, желающие обменять мелочь могут прийти в любой удобный им офис финансового учреждения из списка, представленного на сайте монетнаянеделя.рф. Для удобства монеты желательно сразу рассортировать по номиналам.

Акция регулярно проводится по всей стране.

Аналогичное мероприятие в Пензенской области проходило с 20 мая по 2 июня. Тогда жители региона отдали почти 193 000 монет, осевших в их копилках, на общую сумму 904 000 рублей.

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