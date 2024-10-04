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Общество

В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси

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В четверг, 3 октября, в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается установить обязанность работодателя обеспечивать проезда сотрудника до места работы и обратно, если у того нет возможности воспользоваться общественным транспортом.

Речь идет о ночных сменах, неразвитой сети общественного транспорта в определенной местности, чрезвычайных обстоятельствах и иных схожих ситуациях.

В пояснительной записке указано, что цены на такси растут, а для некоторых граждан использование его услуг является не роскошью, а производственной необходимостью.

«Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре и оплачивают услуги такси для сотрудников, обеспечивают проезд. Однако законодательно данная обязанность работодателя не закреплена, что влечет уменьшение дохода тех работников, чьи руководители не заботятся об этих расходах. Возникает существенная разница в предоставляемых работодателями условиях труда вопреки принципу равенства в трудовых отношениях», - говорится в документе.

Ранее правительство уже дало заключение на инициативу. По мнению кабмина, законопроект нуждается в существенной доработке, так как не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств работодателей.

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