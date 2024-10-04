На рынке в Октябрьском районе задержали мигрантов

04.10.2024 | 19:56

В Пензе на рынке в Октябрьском районе прошел рейд «Нелегал-2024». В итоге полиция задержала нескольких мигрантов.

Правоохранители проверили 37 мест, где могли находиться или работать иностранцы, которые не имеют права находиться на территории России.

«Участниками операции выявлено 12 нарушений норм административного законодательства в сфере внешней миграции, из них должностными лицами управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области, судами принято 3 решения об административном выдворении за пределы РФ», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Операция «Нелегал-2024» стартовала 30 сентября, она завершится 6 октября.

Помимо полиции, иностранных граждан разыскивают военные следователи. Они регулярно проводят рейды, выявляют мигрантов, получивших гражданство, но не ушедших служить, и ставят их на воинский учет.