Сетевое издание|18+|Пятница|4 окт 2024|20:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На рынке в Октябрьском районе задержали мигрантов

Печать
Telegram

В Пензе на рынке в Октябрьском районе прошел рейд «Нелегал-2024». В итоге полиция задержала нескольких мигрантов.

Правоохранители проверили 37 мест, где могли находиться или работать иностранцы, которые не имеют права находиться на территории России.

«Участниками операции выявлено 12 нарушений норм административного законодательства в сфере внешней миграции, из них должностными лицами управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области, судами принято 3 решения об административном выдворении за пределы РФ», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Операция «Нелегал-2024» стартовала 30 сентября, она завершится 6 октября.

Помимо полиции, иностранных граждан разыскивают военные следователи. Они регулярно проводят рейды, выявляют мигрантов, получивших гражданство, но не ушедших служить, и ставят их на воинский учет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УМВД РФ по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте