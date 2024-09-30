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Общество

В Пензенской области мигрантов поставили на воинский учет

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Военные следователи продолжают искать мигрантов, не вставших на воинский учет. Очередной рейд организовали в Пензенской области и Мордовии.

В понедельник, 30 сентября, сотрудники выявили трех нарушителей, которые получили гражданство, но не ушли служить.

С начала года было проведено 33 подобных рейда.

«Всего за это время установлено 67 таких лиц. После выяснения всех обстоятельств и причин непостановки последних на воинские учеты в военных комиссариатах по месту регистрации бывшие трудовые мигранты сопровождены в военные комиссариаты для постановки на воинские учеты», - сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в областном центре количество мигрантов выросло на треть.

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Источник — фото ВСО по Пензенскому гарнизону
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