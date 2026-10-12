В Пензе продлили месячник по благоустройству города

Месячник по благоустройству в Пензе решено продлить, так как «листва продолжает опадать». Об этом глава города Олег Денисов заявил на совещании в администрации в понедельник, 12 октября.

Собравшиеся подвели итоги работ по благоустройству областного центра за период с 7 сентября по 10 октября (утвержденные ранее сроки месячника).

«К марафону чистоты присоединилось более 31 тысячи человек. Благодарю всех за активное участие и слаженную работу! Общими усилиями ликвидировали 183 несанкционированных навала мусора, на полигон по утилизации отправили свыше 8,8 тысячи кубометров ТКО. Объем убранных площадей - более 9,5 млн кв. м», - уточнил Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Однако еще есть над чем потрудиться, считает он, поэтому работы продолжатся.

Полигон по утилизации будет и далее бесплатно принимать мусор (кроме промышленного и строительного) по талонам и путевым листам с печатями районных администраций.