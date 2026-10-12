Пензенцам начислили 3,7 млрд рублей налогов на имущество

Жители Пензенской области получили более 652 000 налоговых уведомлений за 2025 год. Их массовая рассылка началась с 21 сентября.

Физлица должны уплатить налоги на имущество (за объекты недвижимости и транспортные средства) и доходы (по которым не был удержан НДФЛ).

«Основной объем налоговых уведомлений направлен в электронном виде - свыше 90%. Остальной объем - по почте заказными письмами. Общая сумма начисленных налогов по транспортным средствам и объектам недвижимости составила 3,7 млрд рублей», - сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Пензенской области.

В ведомстве напомнили: уведомления по суммам, не превышающим 300 рублей, могут направляться раз в 3 года. Кроме того, их не получают освобожденные от налогов при наличии соответствующих льгот.

Уплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.