Участок улицы Бакунина в Пензе перекроют на 2 дня

Во вторник и среду, 13 и 14 октября, на улице Бакунина в Пензе вновь перекроют движение. Об этом 12-го числа предупредила городская администрация.

Речь идет об участке от Кирова до Володарского. Он будет недоступен с 7:00 до 19:00.

«Данная мера необходима для качественных и оперативных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия», - пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что благоустройство улицы Бакунина планируют завершить в начале этой недели. Общая площадь обновляемого покрытия превысит 8 500 квадратных метров.

В нормативное состояние приводятся отрезки от Володарского до Кирова и от Плеханова до Володарского.