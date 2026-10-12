Губернатор рассказал об оборудовании для детских медучреждений

В Пензенской области при модернизации здравоохранения особое внимание уделяется детским медицинским учреждениям, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

За последние 5 лет в регионе построили детскую поликлинику в Спутнике (Пензенский район) и отремонтировали детские поликлиники в Сердобске и Нижнем Ломове.

В областной детской больнице в Пензе сделали теплый переход между корпусами, а в этом году открыли отделение челюстно-лицевой хирургии и кабинет детского врача-стоматолога. В медучреждение закупили 7 единиц медоборудования на сумму более 14 млн рублей.

«Продолжаем переоснащать перинатальный центр по нацпроекту «Семья». К настоящему моменту поступило 199 единиц оборудования на сумму более 207 млн рублей. Для Пензенского городского родильного дома закуплена высокотехнологичная аппаратура почти на 25 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» ведем капремонт Кузнецкой детской ЦРБ. Готовим специализированное помещение под установку нового рентген-аппарата.

Ожидается поставка приборов для выявления проблем со слухом, закупленных за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования», - перечислил Олег Мельниченко в соцсетях.

В ноябре Пензенская область получит 2 мобильных комплекса, оборудованных для проведения стоматологических и офтальмологических осмотров, а также УЗИ-диагностики. Их будут использовать в отдаленных районах.