Жителей Пензенской области ждут солнечные и теплые дни

Общество

Жителей Пензенской области ждут солнечные и теплые дни
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На начавшейся рабочей неделе на погоду в Пензенской области будет влиять антициклон. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 12 октября.

«Ожидается солнечная и теплая погода. Лишь в конце периода местами по области пройдет небольшой дождь», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, тогда же дневные температуры начнут понижаться и приблизятся к средней климатической норме октября.

В первой половине рабочей недели в светлое время суток уличные термометры будут показывать до +21...+22 градусов, во второй половине - до +20.

В темное время суток температура воздуха в регионе будет опускаться максимум до +5.

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