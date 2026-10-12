Часть Бугровки в Пензе временно оставили без воды

В понедельник, 12 октября, в Пензе отключили воду в части Бугровки, а также в строящемся доме на улице 8 Марта, 31. Горводоканал сообщил об этом в своем канале в МАХ в 11:22.
Причина - работы по переврезке в существующий трубопровод. Их будет вести подрядная организация - ООО «Комбезза».
В зону отключения попали:
- улица Маресьева,
- улица Гастелло,
- улица Сурикова,
- улица Челюскина,
- проезд Челюскина,
- улица Краснознаменная,
- улица Производственная,
- улица 8 Марта, 31, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5.
Когда вернут ресурс, не уточняется.