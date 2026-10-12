Часть Бугровки в Пензе временно оставили без воды

Общество

Часть Бугровки в Пензе временно оставили без воды
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В понедельник, 12 октября, в Пензе отключили воду в части Бугровки, а также в строящемся доме на улице 8 Марта, 31. Горводоканал сообщил об этом в своем канале в МАХ в 11:22.

Причина - работы по переврезке в существующий трубопровод. Их будет вести подрядная организация - ООО «Комбезза».

В зону отключения попали:

- улица Маресьева,

- улица Гастелло,

- улица Сурикова,

- улица Челюскина,

- проезд Челюскина,

- улица Краснознаменная,

- улица Производственная,

- улица 8 Марта, 31, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5.

Когда вернут ресурс, не уточняется.

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хвс отключение ресурс
 
 
 
 
 

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