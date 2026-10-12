В Кузнецке перенесли дату запуска отопления в жилой фонд

В Кузнецке решили сместить срок запуска отопительного сезона для жилого фонда. Речь об этом шла на совещании в местной администрации в понедельник, 12 октября.

С 5-го числа ресурс подали во все социальные объекты города: школы, детские сады, больницы, учреждения культуры. К подключению домов рассчитывали приступить ориентировочно с 12 октября.

«С учетом многочисленных обращений горожан, несмотря на сохраняющуюся теплую погоду, принято решение начать подачу тепла в жилой фонд с 15 октября.

При этом запуск отопления будет осуществляться при наличии заявок от управляющих компаний и ТСЖ в «Теплосеть», - сообщили в администрации Кузнецка.

Что касается областного центра, то здесь тоже не раз пересматривали дату запуска ресурса. Последнее решение - начать сезон с 14 октября.