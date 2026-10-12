В регионе 11 500 человек получают доплату за сельский стаж

В Пензенской области 11 500 человек получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве. Такие данные обнародовало отделение СФР в понедельник, 12 октября.

Тем, кто трудился как минимум 30 лет в аграрном секторе, доплачивают 25% фиксированной части страховой пенсии по старости или инвалидности - 2 396 рублей в 2026 году.

В сельский стаж входит работа более чем по 500 профессиям - от агрономов и трактористов до ветеринаров и пчеловодов. Учитываются также время ухода за детьми, отпуска и больничные. Участникам СВО надбавка начисляется в двойном размере.

Помимо стажа, при назначении доплаты принимают во внимание 3 условия: получение страховой пенсии, проживание в сельской местности, отсутствие работы.

Надбавку рассчитывают автоматически, отдельное заявление не требуется.

Обращаться в клиентскую службу Отделения СФР по Пензенской области следует, если получатель был трудоустроен на момент назначения пенсии. После увольнения нужно подать заявление о перерасчете.

Когда получатель повышенной «сельской» пенсии выходит на работу, об этом также необходимо сообщить в СФР. В этом случае 25%-ю доплату снимают.

Уведомлять Соцфонд о переезде из села в город тоже нужно, но право на надбавку все равно сохранится.