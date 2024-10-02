Пензенские силовики отработали на учениях подавление бунта в колонии

02.10.2024 | 10:00

На территории колонии в Пензе отработали действия по ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреждении.

Участие в тактико-специальном учении приняли сотрудники областного УФСИН России, полиции и Росгвардии.

«В ходе учения по тревоге был поднят личный состав УФСИН и собран оперативный штаб, работу которого возглавил врио начальника регионального пенитенциарного ведомства Владимир Якимов. Был оборудован палаточный лагерь сводного отряда», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Участники мероприятия отработали действия по окружению и задержанию нарушителей порядка.

В сентябре сотрудники УФСИН тренировались освобождать заложников, захваченных на территории колонии, и пресекать побег осужденных на машине через КПП по пропуску транспортных средств.