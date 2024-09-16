В Пензе сотрудники УФСИН спасли «заложников»

16.09.2024 | 20:18

В Пензе сотрудники УФСИН отработали действия по освобождению заложников, захваченных на территории исправительной колонии.

Тактико-строевое занятие сводного отряда проводилось с привлечением бойцов регионального управления Росгвардии.

«Были отработаны действия группы блокирования, группы ведения переговоров, а также действия по освобождению лиц, захваченных в качестве заложников в медицинской части учреждения и в помещении ПТУ.

В заключение были отработаны действия по пресечению побега осужденных с использованием легкового автомобиля через КПП по пропуску транспортных средств», - перечислили в пресс-службе областного УФСИН РФ.

Подобные занятия проводятся регулярно, их цель - закрепить навыки взаимодействия сотрудников различных силовых ведомств при возникновении чрезвычайных ситуациях.