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Общество

В Пензе сотрудники УФСИН спасли «заложников»

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В Пензе сотрудники УФСИН отработали действия по освобождению заложников, захваченных на территории исправительной колонии.

Тактико-строевое занятие сводного отряда проводилось с привлечением бойцов регионального управления Росгвардии.

В Пензе сотрудники УФСИН спасли «заложников»

«Были отработаны действия группы блокирования, группы ведения переговоров, а также действия по освобождению лиц, захваченных в качестве заложников в медицинской части учреждения и в помещении ПТУ.

В заключение были отработаны действия по пресечению побега осужденных с использованием легкового автомобиля через КПП по пропуску транспортных средств», - перечислили в пресс-службе областного УФСИН РФ.

В Пензе сотрудники УФСИН спасли «заложников»

Подобные занятия проводятся регулярно, их цель - закрепить навыки взаимодействия сотрудников различных силовых ведомств при возникновении чрезвычайных ситуациях.

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Источник — фото областного УФСИН РФ
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