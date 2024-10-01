В Пензе наказали водителей и пешеходов-нарушителей

01.10.2024 | 11:54

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги, чтобы напомнить водителям и пешеходам о безопасности и снизить количество и тяжесть последствий ДТП.

Инспекторы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход» и в течение одного дня выявили 12 водителей, которые не пропустили людей, пытавшихся перейти дорогу по зебре.

Нарушители были и среди пешеходов. 13 человек рискнули жизнью, чтобы быстрее преодолеть проезжую часть. На всех полицейские составили протоколы.

Пензенцев призывают быть предельно внимательными и ответственными на дороге.

13 сентября на перекрестке улиц Калинина и Металлистов случилось ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. По словам очевидцев, женщина на Kia Riо сбила школьницу, пересекавшую с подругой дорогу по пешеходному переходу.