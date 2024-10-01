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Общество

В Пензе наказали водителей и пешеходов-нарушителей

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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции вышли на дороги, чтобы напомнить водителям и пешеходам о безопасности и снизить количество и тяжесть последствий ДТП.

В Пензе наказали водителей и пешеходов-нарушителей

Инспекторы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход» и в течение одного дня выявили 12 водителей, которые не пропустили людей, пытавшихся перейти дорогу по зебре.

Нарушители были и среди пешеходов. 13 человек рискнули жизнью, чтобы быстрее преодолеть проезжую часть. На всех полицейские составили протоколы.

В Пензе наказали водителей и пешеходов-нарушителей

Пензенцев призывают быть предельно внимательными и ответственными на дороге.

В Пензе наказали водителей и пешеходов-нарушителей

13 сентября на перекрестке улиц Калинина и Металлистов случилось ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. По словам очевидцев, женщина на Kia Riо сбила школьницу, пересекавшую с подругой дорогу по пешеходному переходу.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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