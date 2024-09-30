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Общество

В Кузнецке обозначили период подачи отопления в жилой фонд

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В понедельник, 30 сентября, на совещании в администрации Кузнецка глава города Сергей Златогорский рассказал о том, как стартовал отопительный сезон.

«Пока температура уличная некритичная, но началась подача тепла в те соцучреждения, которые запросили эту подачу. Началось заполнение системы, соответственно появились вводные, которыми занимается «Теплосеть».

Разгоняемся постепенно, не торопясь. Это позволяет без форс-мажора устранять те проблемы, которые есть, и готовить основной фонд города к подаче тепла. Где-то в период с 5-го по 10-е число это уже будет актуально для всего, наверное, города», - отметил Златогорский.

Отопительный период в Кузнецке был объявлен с 25 сентября из-за подъема заболеваемости среди населения, особенно детского.

Для подачи ресурса руководитель бюджетного учреждения (школы, детского сада, объекта здравоохранения) должен обратиться в «Теплосеть» с соответствующим заявлением.

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