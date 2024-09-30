Синоптики подготовили прогноз погоды на рабочую неделю

На предстоящей рабочей неделе пензенцам не стоит ждать изменения погоды. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Пензенский регион останется во власти мощного антициклона. На улице все так же солнечно и сухо - бабье лето продолжается», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Минимальные ночные температуры составят +5...+8 градусов, днем воздух будет прогреваться максимум до +22...+24 градусов.
Из-за сухой погоды в Пензенской области действует особый противопожарный режим, при котором категорически запрещено разведение открытого огня.
Только за последние сутки в регионе случилось 56 пожаров, 43 из них были связаны с горением сухой травы и мусора.
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