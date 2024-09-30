Сетевое издание|18+|Понедельник|30 сен 2024|13:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Синоптики подготовили прогноз погоды на рабочую неделю

Печать
Telegram

На предстоящей рабочей неделе пензенцам не стоит ждать изменения погоды. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Пензенский регион останется во власти мощного антициклона. На улице все так же солнечно и сухо - бабье лето продолжается», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Минимальные ночные температуры составят +5...+8 градусов, днем воздух будет прогреваться максимум до +22...+24 градусов.

Из-за сухой погоды в Пензенской области действует особый противопожарный режим, при котором категорически запрещено разведение открытого огня.

Только за последние сутки в регионе случилось 56 пожаров, 43 из них были связаны с горением сухой травы и мусора.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте