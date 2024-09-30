Синоптики подготовили прогноз погоды на рабочую неделю

30.09.2024 | 12:10

На предстоящей рабочей неделе пензенцам не стоит ждать изменения погоды. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Пензенский регион останется во власти мощного антициклона. На улице все так же солнечно и сухо - бабье лето продолжается», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Минимальные ночные температуры составят +5...+8 градусов, днем воздух будет прогреваться максимум до +22...+24 градусов.

Из-за сухой погоды в Пензенской области действует особый противопожарный режим, при котором категорически запрещено разведение открытого огня.

Только за последние сутки в регионе случилось 56 пожаров, 43 из них были связаны с горением сухой травы и мусора.