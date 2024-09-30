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Происшествия

В Пензенской области за сутки случилось 56 пожаров

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В Пензенской области за воскресенье, 29 сентября, случилось 56 пожаров, 43 из них были связаны с горением сухой травы и мусора. Крупные ЧП перечислили в региональном ГУ МЧС России.

Так, в селе Калинино Пензенского района, в СНТ «Калинка», после того как вспыхнула трава на площади 1 000 кв. м, огонь перекинулся на три деревянных дома (141 кв. м) и уничтожил их.

Подписчик телеграм-канала PenzaInform рассказал, что дачи горели на протяжении нескольких дней, за это время, по его словам, были повреждены более 80 строений.

В селе Пионер Кузнецкого района 29-го числа сгорела деревянная баня (30 кв. м). В этом случае причиной стало нарушение устройства и эксплуатации печи.

В Пензе, в Транспортном переулке, в районе набережной Суры, пламя уничтожило деревянные надворные постройки (95 кв. м) и кирпичную хозпостройку (50 кв. м). По предварительным данным, это случилось из-за нарушения при устройстве и использовании электрооборудования.

В МЧС напомнили, что на территории Пензенской области действует особый противопожарный режим, во время которого категорически запрещено разведение и использование открытого огня.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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