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Общество

В Пензе беременных будут обследовать на новом аппарате

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В Пензенском городском роддоме установили новый аппарат кардиотокографии. Он появился в центральной женской консультации.

Оборудование позволяет безопасно следить за состоянием плода, его сердечно-сосудистой системой и двигательной активностью, выявлять патологии, а также оценивать маточные сокращения у беременной.

«Кардиотокография вместе с УЗИ и допплерографией - важнейшие исследования для оценки развития малютки, готовности женщины к родам», - отметила медицинская сестра кабинета функциональной диагностики учреждения Елена Зудина.

Стоимость аппарата - более 600 000 рублей. Его приобрели за счет регионального бюджета.

Ранее в областную больницу поступили новые лазеры для лечения пациентов урологического профиля.

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Источник — фото регионального минздрава
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