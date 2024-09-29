В Пензе беременных будут обследовать на новом аппарате

В Пензенском городском роддоме установили новый аппарат кардиотокографии. Он появился в центральной женской консультации.
Оборудование позволяет безопасно следить за состоянием плода, его сердечно-сосудистой системой и двигательной активностью, выявлять патологии, а также оценивать маточные сокращения у беременной.
«Кардиотокография вместе с УЗИ и допплерографией - важнейшие исследования для оценки развития малютки, готовности женщины к родам», - отметила медицинская сестра кабинета функциональной диагностики учреждения Елена Зудина.
Стоимость аппарата - более 600 000 рублей. Его приобрели за счет регионального бюджета.
Ранее в областную больницу поступили новые лазеры для лечения пациентов урологического профиля.
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