Новый мост в Кузнецке: строители преодолевают последние сложности

В пятницу, 27 сентября, глава Кузнецка Сергей Златогорский опубликовал на своих страницах в соцсетях новое видео с места строительства переправы в Западный микрорайон. По его словам, работа проходит в сложных условиях.
Сейчас специалисты монтируют откосы входной группы для водопропускной системы. Им мешает пешеходный мост и не только.
«Все это - в тяжелых условиях: поддавливает грунт, вода из грунта. Подчистили вход для будущего водотока. Осталось только, когда все будет смонтировано, убрать перемычку, и вода пойдет куда надо», - отметил Златогорский.
По его словам, монтаж откосов - последний сложный технологический момент. После этого можно будет засыпать котлован и приступить к обустройству дороги.
Ранее сообщалось, что движение в Западный микрорайон хотят восстановить уже в октябре. В этом году переправу не сдадут. Часть задач планируют перенести на 2025-й.
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