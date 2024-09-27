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Общество

Новый мост в Кузнецке: строители преодолевают последние сложности

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В пятницу, 27 сентября, глава Кузнецка Сергей Златогорский опубликовал на своих страницах в соцсетях новое видео с места строительства переправы в Западный микрорайон. По его словам, работа проходит в сложных условиях.

Сейчас специалисты монтируют откосы входной группы для водопропускной системы. Им мешает пешеходный мост и не только.

«Все это - в тяжелых условиях: поддавливает грунт, вода из грунта. Подчистили вход для будущего водотока. Осталось только, когда все будет смонтировано, убрать перемычку, и вода пойдет куда надо», - отметил Златогорский.

По его словам, монтаж откосов - последний сложный технологический момент. После этого можно будет засыпать котлован и приступить к обустройству дороги.

Ранее сообщалось, что движение в Западный микрорайон хотят восстановить уже в октябре. В этом году переправу не сдадут. Часть задач планируют перенести на 2025-й.

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Источник — видео со страницы Сергея Златогорского во «ВКонтакте»
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