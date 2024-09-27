Матвиенко возмутили неработающие терминалы в транспорте

27.09.2024 | 10:52

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала разобраться с неработающими терминалами оплаты в общественном транспорте.

Тема поднималась на пленарном заседании палаты регионов 25 сентября при подведении итогов Дней Алтайского края. Спикер Совфеда изучила местные социальные сети и обнаружила жалобы на неработающие терминалы.

«Ломаются устройства для оплаты проезда картами. Понятно, что перевозчики не заинтересованы в прозрачности оплаты. А некоторые кондукторы пишут, что их уровень доходов зависит исключительно от оплаты наличными. Это надо жестко пресекать! Они уходят в серую зону», - процитировала Валентину Матвиенко «Парламентская газета».

Такая проблема есть и в Пензе. Терминалы безналичной оплаты во многих новых троллейбусах не функционируют.

Сначала они работали, но пассажиры жаловались, что не понимают как. Устройства не выдают билеты, информация не высвечивается, а извещение о списании денег с карты приходит с задержкой. Из-за этого некоторые оплачивали проезд несколько раз.

В сентябре в группе перевозчика во «ВКонтакте» появилась вакансия «Ассистент водителя троллейбуса». Обязанностью работника станет помощь людям в оплате проезда через терминал на поручне. Ассистенты будут выходить на линию в часы пик утром и вечером.