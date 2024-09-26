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Общество

За установленным в Заречном укрытием будут наблюдать

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В центральном парке Заречного установили бетонное укрытие. Конструкция появилась рядом с бывшим кафе «Пингвин».

Как написал портал «Заречье сегодня», укрытие установили в тестовом режиме, оно может вместить примерно 20 человек и предназначено для защиты от осколков снарядов и обломков.

По словам директора управления гражданской защиты ЗАТО Дмитрия Боровкова, в ближайшее время на конструкцию нанесут разметку и необходимые указания. Он также предупредил горожан, что объект возьмут под круглосуточное наблюдение, и посоветовал воздержаться от хулиганства.

Ранее такие же укрытия установили в Пензе: у «Ростка» на набережной, около Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского рядом со входом со стороны Карла Маркса.

В соцсетях многие пензенцы предположили, что объекты привлекут хулиганов. Те быстро раскрасят стены или же станут использовать укрытия в качестве общественного туалета.

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Источник — фото Артема Орлова, «Заречье сегодня»
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