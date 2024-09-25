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Общество

В Пензе выбрали места для хранения аптечек возле укрытий

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На модульные укрытия, которые устанавливают в центральной части Пензы по решению оперативного штаба, наносят информацию о местонахождении аптечки.

Укрытия предназначены для защиты людей в случае применения беспилотников. Всего их будет 5. 3 уже установлены: у «Ростка» на набережной, около Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского рядом со входом со стороны Карла Маркса.

Еще два укрытия до конца сентября поставят на остановке «Центральный рынок» и у Юбилейной площади.

Для хранения аптечек выбраны ближайшие предприятия и учреждения, где есть круглосуточное дежурство. Их туда уже передали.

«Размещение аптечек в соседних зданиях, а не в самих укрытиях предусмотрено для обеспечения сохранности наборов для оказания первой помощи», - пояснили в мэрии.

Аптечки хранятся: в гостинице «Пенза» (ул. Славы, 10), ТЦ «Арбат» (ул. Московская, 59), административном здании парка, ТЦ «ЦУМ» (ул. Кирова, 73) и ККЗ «Пенза» (ул. Бакунина, 147).

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