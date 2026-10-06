Кузнечане за лето отдали мошенникам более 50 миллионов рублей

Жители Кузнецка за лето передали мошенникам более 50 миллионов рублей. Сумма была озвучена на совещании в прокуратуре города.

Главной темой обсуждения стал рост числа киберпреступлений. За 8 месяцев 2026 года их зарегистрировано свыше 230.

Местные жители под влиянием злоумышленников передавали курьерам крупные суммы. Один предприниматель, к примеру, лишился 17 млн рублей, другой - 11 млн.

Для защиты прав пострадавших в 2026 году уже предъявлено 15 заявлений о взыскании похищенных денег на общую сумму около 3 млн рублей.

«Вместе с тем аппарат прокуратуры области выявил ряд недостатков в работе правоохранительных органов по противодействию IT-преступлениям. По итогам встречи приняты дополнительные меры по повышению эффективности этой работы», - отметили в надзорном органе.