Кузнечане за лето отдали мошенникам более 50 миллионов рублей

Общество

Кузнечане за лето отдали мошенникам более 50 миллионов рублей
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Жители Кузнецка за лето передали мошенникам более 50 миллионов рублей. Сумма была озвучена на совещании в прокуратуре города.

Главной темой обсуждения стал рост числа киберпреступлений. За 8 месяцев 2026 года их зарегистрировано свыше 230.

Местные жители под влиянием злоумышленников передавали курьерам крупные суммы. Один предприниматель, к примеру, лишился 17 млн рублей, другой - 11 млн.

Для защиты прав пострадавших в 2026 году уже предъявлено 15 заявлений о взыскании похищенных денег на общую сумму около 3 млн рублей.

«Вместе с тем аппарат прокуратуры области выявил ряд недостатков в работе правоохранительных органов по противодействию IT-преступлениям. По итогам встречи приняты дополнительные меры по повышению эффективности этой работы», - отметили в надзорном органе.

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